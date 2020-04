Fensterbau Frontale für 2020 abgesagt

Zuerst hatte die Nürnberg Messe das Messeduo vom März in den Juni 2020 verschoben. „Natürlich sind wir traurig, dass die Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk nicht stattfinden können“, so Elke Harreiß, Leiterin der Fensterbau Frontale. „Für unsere Aussteller und Besucher hätten wir die Messen gerne noch in 2020 zu einem alternativen Termin durchgeführt. Die dynamischen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie erfordern letztlich aber den Entschluss zur Absage.“

Save the Date: Turnusgemäß werden die Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk wieder vom 29. März bis 1. April 2022 stattfinden.