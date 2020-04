Fensterbau Frontale und glasstec finden statt

Aus heutiger Sicht (03.04.2020) findet die von März auf 16. bis 19. Juni 2020 verschobene Fachmesse Fensterbau Frontale im Duo mit der Holz Handwerk in Nürnberg statt. Es trudeln in unserer Redaktion zwar immer wieder Absagen von Ausstellern ein, die erst bei der Messe im März 2022 wieder teilnehmen wollen, aber die Messe Nürnberg hält den Juni-Termin nach wie vor. Wir halten Sie am Laufenden!

Das Team der glasstec schreibt in einer Aussendung heute: „Die Ausweitung der Coronakrise stellt uns jeden Tag vor immer neue Herausforderungen. Voraussichtlich bis Ende Mai gilt die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Düsseldorf, in der Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 gleichzeitig anwesenden Teilnehmern generell untersagt werden. Die glasstec findet wie geplant statt“. Die Messe Düssedorf ist überzeugt, dass die glasstec nach der Krise „die wichtigste Plattform sein wird, auf der sich Aussteller und Besucher neuen Themen und Herausforderungen der Glasbranche stellen werden“. Das Team freut sich, Aussteller und Besucher vom 20. bis 23. Oktober 2020 in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Wir bleiben dran und informieren Sie sofort, falls sich daran etwas ändert.

