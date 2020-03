Führungswechsel bei Saint-Gobain Glass Deutschland

Dr. Stephan Kranz ist bei Saint-Gobain kein Unbekannter: Er gilt als Experte für Digitalisierung und Industrie 4.0 und setzt konsequent auf zukunftsgerichtete Produkte und Services und erzielte bereits durch das gemeinsame Management von Isover und Rigips bedeutende Synergie-Effekte. Mit innovativen Strategien verfolgt er das Ziel, den Kunden ein moderner und agiler Partner zu sein.

Mit Dr. Stephan Kranz verantwortet künftig ein profunder Kenner des Unternehmens die Bauglas-Sparte bei Saint-Gobain. Der studierte Werkstoffwissenschaftler trat 1999 im Bereich Autoglas in die Unternehmensgruppe ein. Danach sammelte er Managementerfahrung (Managementaufgaben) im In- und Ausland und kehrte 2007 nach Deutschland zurück.

Ab 2008 war Dr. Stephan Kranz als COO Teil der Geschäftsführung des Automobilglashersteller Saint-Gobain Sekurit, deren Vorsitz er ab 2015 als CEO innehatte. In dieser Zeit hatte der deutsche Autoglashersteller in der Unternehmensgruppe Saint-Gobain die führende Rolle im Themenfeld „Industrie 4.0“. Im August 2018 übernahm Dr. Stephan Kranz den Vorstandvorsitz der Isover AG und führte die beiden Unternehmen und Marken Isover (Dämmstoffe) und Rigips (Trockenbau und Gips) zusammen.

Dr. Stephan Kranz, der bisher diese beiden Unternehmen geleitet hat, wechselt zum 16. März in seinen neuen Geschäftsbereich bei Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH und der Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH. Er folgt auf Dr. Jürgen Peitz, der die Saint-Gobain Glass zehn Jahre lang geleitet hat.