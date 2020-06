Geschäftsführerwechsel bei Swisspacer

Nach mehr als neun Jahren an der Spitze von Swisspacer übergab Andreas Geith die Geschäftsführung an die nachfolgende Generation. „Die unternehmerische Arbeit mit unserer so motivierten wie angenehmen Mannschaft hat mir bis zum letzten Tag enorm viel Spaß gemacht. Wir konnten uns in vielen neuen und internationalen Märkten durch sprich­wörtliche Schweizer Qualität, Service und Leistungsfähigkeit durchsetzen. Nicht zuletzt deswegen steht Swisspacer heute in einigen Märkten als das Synonym für die Warme Kante“, sagt Geith.

Um ausreichend Zeit für eine Übergabe zu gewährleisten, übernahm Victoria Renz-Kiefel bereits zum 1. April die Geschäftsführung von Swisspacer. Auf ihr betriebswirtschaftliches Studium mit Stationen in Shanghai, London und Paris folgte eine Tätigkeit als Projektleiterin bei BCG (The Boston Consulting Group). In den vergangenen zwei Jahren verantwortete Renz-Kiefel die Strategie für den Bereich HPS (High Performance Solutions) bei Saint-Gobain.

Wie in ihrer bisherigen Laufbahn stehen auch bei Swisspacer für Renz-Kiefel Internationalität, Diversität und Kundenfokus im Vordergrund: „In diesem Sinne möchte ich die internationale Expansion des Unternehmens weiter voranbringen, so dass die Warme Kante von Swisspacer weltweit Maßstäbe setzt. Um dies zu gewährleisten, müssen wir unsere Produkte und Services konstant erweitern und verbessern, sodass wir für alle Heraus­forderungen unserer Kunden eine Lösung haben. Kurzfristig ist es natürlich aber vor allem wichtig, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und unseren Kunden ein verlässlicher Partner zu sein.“