Guardian Glass: Produktionsstart der neuen Floatglaslinie in Polen

Damit ist die Inbetriebnahme des Werks abgeschlossen, die mit dem Spatenstich im Jahr 2018 begonnen hatte. Bereits am 6. Juli 2020 war die moderne Glasbeschichtungsanlage des Werks in Betrieb gegangen. Im September ist die Produktion auch auf der neuen Floatglaslinie angelaufen.

Guus Boekhoudt, Executive Vice President von Guardian Glass: „Die neue Floatlinie ist die größte des Unternehmens. Wir setzen dort eine moderne, innovative Schmelzofenausführung mit hocheffizienten Brennersystemen zur Herstellung von Produkten ein, die strengste Qualitätsanforderungen unserer Kunden erfüllen. Zugleich minimieren wir damit die für die Produktion aufgewendete Energie und die Prozessemissionen.“

In dem Werk, das zwei Floatglaslinien, zwei Beschichtungsanlagen und eine Laminieranlage umfasst, produziert das Unternehmen „Guardian ExtraClear“ Floatglas, „Guardian ClimaGuard Low-E-Glas“ und „Guardian SunGuard“ Sonnenschutzglas sowie Verbundglas für private und gewerbliche Anwendungen.

„Die neue Anlage in Tschenstochau ist Guardians bisher größte Investition auf der grünen Wiese“, so Boekhoudt. „Sie ist die effizienteste und betriebswirtschaftlich effektivste Anlage des Unternehmens und beherbergt unsere größte Wanne und unsere größte Beschichtungsanlage. Die neue Floatlinie hat eine Nennkapazität von 1.000 Tonnen Glas pro Tag, während die neue Beschichtungsanlage die neueste Technologie für Guardian und, wie wir glauben, für die Branche darstellt.“