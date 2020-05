Lisec beteiligt sich an Cericom

Die Laseraktivitäten der Lisec Gruppe sind in der Lascom Laser GmbH mit dem bisherigen Schwerpunkt auf der Laserbearbeitung von Hohlglas konzentriert. Die Lascom Laser GmbH hat nun die insolvente Cerion Laser GmbH aus strategischen Gründen übernommen und wird diese in der Nachfolgegesellschaft Cericom GmbH mit Sitz in Minden weiterführen. Mit der Nachfolgegesellschaft Cericom (Lascom Laser GmbH 74 Prozent, Lisec Holding GmbH 26 Prozent) steht der Lisec Gruppe nun die gebündelte Innovationskraft der Laserbearbeitung auch im Bereich Flachglas und technischer Gläser zur Verfügung. Künftig werden Entwicklungen im Laserbereich gemeinsam vorangetrieben, um Glasverarbeitern weltweit innovative und praxisgerechte Lösungen in der Glasbearbeitung bieten zu können.

Zum Unternehmen: Cericom ist ein Spezialist für Technologien für die Laserbearbeitung von Glas. Seit 2002 entwickelt das Unternehmen Lasermaschinen und kann hoch spezialisierte Lösungen für das Innengravieren, das Kennzeichnen, das Bohren und Schneiden sowie für Mattieren, Entschichten und Strukturieren aller Arten von Beschichtungen von Glas bieten.