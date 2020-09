LiSEC Campus „All in one solutions“: Virtuelle Messe für Flachglasverarbeiter

In einem Jahr der Unsicherheiten, was Branchenveranstaltungen und Messen betrifft, setzt LiSEC einmal mehr Maßstäbe, mit einem eigenen, innovativen Weg. Zu Recht kündigt das Unternehmen auf seiner Website und in sozialen Medien einen großen Auftritt in der virtuellen Welt an: Denn seit Sommeranfang baut LiSEC seinen eigenen Campus – im Web. Dort sind von 27. bis 30. Oktober in verschiedenen Räumen und Gebäuden die LiSEC „all in one solutions“ nicht nur zu sehen, sondern zu erleben.