Lisec Campus: Fachwissen im Live-Stream

Lisec präsentiert sich auch auf seinem virtuellen Campus als „Rundum-Partner“ für die Flachglas-Verarbeiter. Im Sinne seiner „all in one solutions“ Philosophie zeigt Lisec noch bis 30. Oktober sein breites Produktportfolio an Anlagen und Automation für die gesamten Glasverarbeitungsprozesse. Auch die Lisec Partner Schraml Glastechnik, Glastronic, Glastech und Cericom haben ihren eigenen digitalen Ausstellungspavillon auf dem Campus und präsentieren dort ihre Neuheiten.

Abwechslungsreiches Programm

An jedem der Campus-Tage gibt Lisec Einblicke in die Produktion und diskutiert anschließend mit Experten die Lösungen und ihre Vorteile. Auf der Agenda stehen unter anderem das neue Produktprogramm rund um das Laminieren und die neue Generation der Lisec Verbundglasschneideanlagen.

Einen großen Anteil am Rahmenprogramm des Campus haben die Themen Digitalisierung, Service, Aftersales Support und Softwarelösungen. Auch Robotik ist Thema auf dem Lisec Campus. Am 29. Oktober zeigt Lisec, wie modernste Industrieroboter bei der Härtebettbeladung ihr Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Leistungsfähigkeit ausspielen können.

Unter campus.lisec.com können sich interessierte Besucher anmelden und den Lisec Campus noch bis 30. Oktober besuchen.