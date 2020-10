Neue BIPV-Fassade für Pilkington Bischofshofen

Nach einer detaillierten Planungsphase starteten am 5. August die Bauarbeiten für die neue BIPV-Fassade in Bischofshofen. Die bestehende Aluminium-Fassade wurde demontiert und durch eine neue Pfosten-Riegel Konstruktion von der Firma Wicona ausgetauscht. An den Bauarbeiten maßgeblich beteiligt waren außerdem die Schlosserei Harasser, die die Metallbauarbeiten durchführte, und die Kontriner Elektrotechnik GmbH, zuständig für die elektrotechnischen Arbeiten. Die BIPV-Gläser für den Fenster- und Brüstungsbereich wurden – natürlich – von Pilkington Austria geliefert.

Die Bauarbeiten konnten bereits Anfang September erfolgreich abgeschlossen werden. Seitdem ist die BIPV-Anlage in Betrieb und produziert kontinuierlich Energie, die für den hausinternen Gebrauch verwendet wird.

„Als Betreiber der Salzburger Technologiezentren legen wir großen Wert darauf, unsere Standorte zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit Pilkington dieses weltweit einmalige Pilotprojekt umsetzen konnten. Mit der neuen Fassade erhält das Gebäude eine innovative, energieeffiziente und ästhetische Aufwertung“, so Werner Pfeiffenberger, Geschäftsführer der Techno-Z Verbund GmbH.