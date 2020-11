Neuer Bundesinnungsvorstand der Dachdecker, Glaser und Spengler

Nach Corona-bedingten Verzögerungen fand am 16. November nun die konstituierende Sitzung der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler in Wien statt. Dabei sprach sich eine deutliche Mehrheit der stimmberechtigten Bundesländer für einen Wechsel an der Spitze der Bundesinnung aus. Ein ganz neues Führungsteam wird in den nächsten fünf Jahren die Geschicke der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler lenken.

Zum neuen Bundesinnungsmeister wurde Glasermeister Walter Stackler, Jahrgang 1957, gewählt. Der Tiroler ist in „seinem“ Bundesland Landesinnungsmeister-Stellvertreter. Seine Vertreter auf Bundesebene sind nun der Vorarlberger Landesinnungsmeister, Dachdeckermeister Roman Moosbrugger, Jahrgang 1970, und der Wiener Landesinnungsmeister, Spenglermeister Alexander Eppler, Jahrgang 1972. Im Sinne eines künftig partnerschaftlichen Austausches zwischen den drei Berufsgruppen hat das neu gewählte Vorstandsteam viele Ideen und Visionen, wie den künftigen Herausforderungen begegnet werden kann.

Schnittstelle mit Service-Charakter

„Die heutige Zeit mit ihrer Schnelligkeit und Kurzfristigkeit erfordert eine neue Form der Zusammenarbeit und des Austausches innerhalb einer Branchen-Gemeinschaft“, ist sich das Führungsteam einig. Daher möchte die neue Bundesinnung den einzelnen Landesinnungen und ihren Mitgliedern als „Schnittstelle mit Service-Charakter“ koordinativ und unterstützend zur Verfügung stehen. Wichtig ist dem Bundesinnungs-Team, dass gemeinschaftlich und transparent wichtige Themen für die Berufsgruppen erarbeitet und kommuniziert werden, wie sie in einer ersten Stellungnahme betonen.

Das neue Team

Mst. Walter Stackler, Bundesinnungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler

Geb. 18. Mai 1957, Schwaz/Tirol

Wichtige berufliche Stationen:

1979 Meisterprüfung Glaser

Seit 1980 Selbstständig

1990 – 2005 Prüfer Glasermeister Kramsach

1995 ­– 2005 Innungsmeister-Stv. Tirol

1995 bis 2005 Gerichtlich beeideter Sachverständiger

Seit 2006 Unterrichtender beim Bundesfachkurs der Glasermeister in Kramsach

Seit 2018 Obmann Verein Glas Österreich

2015 – 2016 Innungsmeister-Stv. Tirol

2016 – 2020 Innungsmeister Tirol

2016 – 2020 Ausschussmitglied der Spartenkonferenz GH Tirol

2016 – 2020 Delegierter zum Wirtschaftsparlament Tirol

2018 – 2020 Bundesinnungsmeister-Stv.

Mst. Roman Moosbrugger, Bundesinnungsmeister-Stv. der Dachdecker, Glaser und Spengler

geb. 2. März 1970, Bezau/Vorarlberg

Wichtige berufliche Stationen:

1993 Meisterprüfung Dachdecker

Seit 1996 Selbstständig

2000 – 2010 Landesinnungsmeister Vorarlberg Dachdecker und Pflasterer

2004 – 2006 Vizepräsident Steildach Außenwandbekleidung bei der IFD

2004 Eintragung als gerichtlich beeideter Sachverständiger

2005 – 2010 Experte beim Normeninstitut

Seit 2010 Landesinnungsmeister Vorarlberg der Dachdecker, Glaser und Spengler

KommR Mst. Alexander Eppler, Bundesinnungsmeister-Stv. der Dachdecker, Glaser und Spengler

geb. 26. Juli 1972, Wien

Wichtige berufliche Stationen:

1994 Meisterprüfung Spengler

Seit 2002 Geschäftsführer der Joh. Eppler KG, Wien

Seit 2009 Landesinnungsmeister Wien der Dachdecker, Glaser und Spengler

Seit 2010 Prüfer bei den Meisterprüfungen der Spengler sowie Mitglied im Berufsschulausschuss Spengler

Seit 2017 Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien

Seit April 2017 Fachmännischer Laienrichter am OLG Wien

Seit Mai 2020 Spartenobfrau Stellvertreter der Sparte Gewerbe & Handwerk Wien

Autoren: Erika Hofbauer, Birgit Tegtbauer