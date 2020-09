Neuer Business Unit Director bei SageGlass

Francis Cholley ist beim Anbieter von elektrochromen Verglasungen kein Unbekannter: Er begann seine berufliche Laufbahn bei Saint-Gobain vor mehr als 25 Jahren und hatte verschiedene Führungspositionen inne.

Mit dem Wechsel zu SageGlass verlegt Cholley seinen beruflichen Fokus nun von Fernost in den Nahen Osten und nach Europa. Sein Ziel ist es, die „unangefochtene Marktführerschaft für intelligente Verglasungen“ zu behaupten und weiter auszubauen.

Er ist vom thermischen und visuellen Komfort der elektrochromen Verglasungen überzeugt und möchte diese als künftigen Standard etablieren. Nahtlos kann er hier an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen. Olivier Gareil hat SageGlass in den europäischen und nahöstlichen Markt eingeführt und auch bekannt gemacht. Nach fünf Jahren wechselt Olivier Gareil seine Stelle innerhalb der Saint-Gobain Gruppe. Er soll den Markt für Fassadenlösungen von Saint-Gobain weiter ausbauen.