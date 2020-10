Neuer Eigentümer, neuer Geschäftsführer: Okalux wieder auf Kurs

Aufgrund der Akquisition durch die Glas Trösch Gruppe ist Okalux jetzt Teil des Schweizer Familienunternehmens, das über eine mehr als einhundertjährige Tradition in der Glasherstellung verfügt. Seit kurzem zeichnet Florian Lindlbauer als Geschäftsführer für den im süddeutschen Marktheidenfeld beheimateten Glashersteller verantwortlich.

Im Zuge der Neuaufstellung erfolgte außerdem eine Schärfung der Markenpositionierung. So sollen die Kompetenz im Umgang mit der Ressource Tageslicht weiter gestärkt, das internationale Projektgeschäft ausgebaut und in neue, intelligente Glaslösungen investiert werden.

Kompetenz in Sachen Tageslicht

Seit Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen Architekturgläser, die mit Einlagen aus unterschiedlichen Materialien Licht lenken, streuen oder abschirmen. Ob Kapillarmatten, Streckmetall oder Holzraster: Ausgehend von den Ideen der Planer werden Lösungen für ausdrucksstarke Fassaden und Innenräume auf der ganzen Welt entwickelt. So konnten bereits zahlreiche Großprojekte unter der Federführung namhafter Architekten wie Steven Holl, Daniel Libeskind oder auch Rem Koolhaas realisiert werden.

Mit dem neuen Claim „.Light loves glass“ unterstreicht das Unternehmen seine Kompetenz und Leidenschaft für die hochspezialisierten Glaslösungen. „Der Punkt vor dem Claim steht dabei für die Haltung, die Ressource Tageslicht stets als den entscheidenden Ausgangspunkt für alle Lösungen anzusehen. Dabei wird die perfekte Balance zwischen optimaler Nutzung, visuellem Komfort, höchster Energieeffizienz und architektonischem Anspruch angestrebt“, so das Marketingteam von Okalux.

Neuer Geschäftsführer

„Wir lieben es, die Grenzen des Machbaren auszuloten“, betont Florian Lindlbauer, der seit kurzem als neuer Geschäftsführer bei Okalux tätig ist. Der Ingenieur für Fenster und Fassaden war davor acht Jahre in verschiedenen Führungspositionen in der Glas Trösch Gruppe tätig – zuletzt als Leiter der Sanco Beratung.

„Als eigenständige Produktmarke innerhalb der Gruppe teilen wir die verlässlichen Werte und den Qualitätsanspruch des Schweizer Familienunternehmens“, versichert Lindlbauer. Ziel sei es, die Zusammenarbeit mit Planern und Projektentwicklern weltweit zu intensivieren und Okalux als verlässliche und kreative Architekturmarke weiter zu etablieren.