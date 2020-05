Neuer Quanex-CEO

„Die flexible Unternehmensstruktur innerhalb unseres Mutterkonzerns, der Quanex-Gruppe, trägt entscheidend dazu bei, dass wir für die Zukunft hervorragend aufgestellt sind“, ist Joachim Stoß, Geschäftsführer der Edgetech Europe GmbH und Vice President International Sales bei Quanex überzeugt. George Wilson, der neue Quanex-CEO, kennt das Geschäft aus dem Effeff, war er doch viele Jahre vor seiner Ernennung für das Isolierglas-Geschäft verantwortlich. „George Wilson ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Strategie ,Think globally, act locally!’. Auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse in den jeweiligen Märkten einzugehen und schnell auf Veränderungen zu reagieren, war und ist unsere Stärke“, so Joachim Stoß.