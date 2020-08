Rosenheimer online-Dialog statt Rosenheimer Fenstertagen 2020

„Alles was die Fenstertage ausmacht – volle Vortragssäle, dichtes Gedränge in den Pausen, intensives persönliches Networking, ein feucht-fröhlicher Festabend – kann nicht mit einem guten Gewissen durchgeführt werden“, begründet das Team des ift Rosenheim die Entscheidung, die Rosenheimer Fenstertage 2020 ausfallen zu lassen.

„Die Absage heißt aber nicht, dass wir nichts machen. Wir entwickeln derzeit ein neues digitales Format, das am 8. Oktober 2020 Premiere hat – den ,Rosenheimer Online-Dialog'“, erklären die Veranstalter.

Seit Wochen wird intensiv an dem digitalen Format gearbeitet, in den nächsten Tagen sollen alle Themen feststehen. Geplant ist jedenfalls ein zweieinhalbstündiger Livestream, bei dem drei aktuelle Themen im Rahmen von moderierten Gesprächsrunden präsentiert und diskutiert werden – unter Einbeziehung von Publikumsfragen. Am Nachmittag des 8. Oktober wird zusätzlich ein „Digitaler Meeting-Point“ angeboten, bei dem auf einer Buchungsplattform Zeitslots zu ausgewählten Themen online gebucht werden können.

Weitere Informationen findet man unter: www.ift-rosenheim.de/web/rosenheimer-online-dialog/startseite