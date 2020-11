Verantwortung für den Glasrandverbund

Der Randbereich von Isoliergläsern ist ein komplexes System einzelner Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Das betrifft sowohl die Herstellung des Isolierglases, für das wir thermisch optimierte Lösungen beisteuern, als auch die Weiterverarbeitung und die fachgerechte Montage im Gebäude. Um hier ein Optimum an dauerhafter Isolierglas- und Fensterqualität zu erreichen, sind die Zusammenarbeit und der Austausch bereits in der Planungsphase, auch über Zuständigkeitsbereiche hinweg, wichtig.

Als Hersteller von Lösungen für den thermisch optimierten Glasrandbereich sehen wir uns in der Verantwortung, Planer, Fensterbauer und weitere involvierte Hersteller mit Fachwissen und Erfahrung zu unterstützen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Dank unserer langjährigen Expertise im Bereich der hochpräzisen Extrusion von Kunststoffen sowie Kompetenzen entlang des gesamten Glasrandbereiches sind wir Partner für Standard- und kundenspezifische Lösungen. Darüber hinaus unterstützen wir beim Design eines Glasrandverbundes nach individuellen Anforderungen. Mit projektspezifischen Simulationen in den Bereichen Thermik, Mechanik und Akustik bieten wir einen weiteren Service an und runden hiermit unser Portfolio ab.

Unsere Hybrid-Abstandhalter für thermisch optimierte Isoliergläser – Spacer M und Spacer Precision – sind zertifizierte Passivhauskomponenten für kaltes bzw. arktisches Klima und werden in verschiedenen Standardfarben und Größen angeboten.

Weitere Informationen: www.technoform.com