Verantwortung für den Glasrandverbund

Als Weltmarktführer im Bereich der Hybridabstandhalter aus Kunststoff und Edelstahl für die Warme Kante werden mit unseren bereits in Isoliergläsern verbauten Produkten schon jetzt jährlich über 1,5 Millionen kWh an Energie eingespart.

So tragen wir dazu bei, das weltweite Niveau an CO2-Emissionen erheblich zu senken. Technoform sieht sich nicht mehr nur als Hersteller, sondern vor allem als Partner für langlebige, thermisch optimierte Lösungen für den Glasrandbereich in Isoliergläsern. Wir möchten mithilfe unserer neuen Lösungen die Gesamtverantwortung für den Glasrandverbund übernehmen und somit unseren Kunden einen Mehrwert in puncto Nachhaltigkeit, Qualität und Langlebigkeit bieten. Der Randbereich von Isoliergläsern ist ein komplexes System einzelner Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Wir sehen uns in der Verantwortung, Planer, Fensterbauer und weitere involvierte Hersteller mit Fachwissen und Erfahrung zu unterstützen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Dank unserer langjährigen Expertise im Bereich der hochpräzisen Extrusion von Kunststoffen sowie Kompetenzen entlang des gesamten Glasrandbereiches sind wir Partner für Standard- und kundenspezifische Lösungen.

Darüber hinaus unterstützen wir beim Design eines Glasrandverbundes nach individuellen Anforderungen. Mit projektspezifischen Simulationen in den Bereichen Thermik, Mechanik und Akustik bieten wir einen weiteren Service an und runden unser Portfolio ab.

