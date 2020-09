Virtuelle Messe für Flachglasverarbeiter auf dem Lisec Campus

Lisec geht in einem Jahr der Unsicherheiten, was Branchenveranstaltungen und Messen betrifft, einen eigenen, innovativen Weg. Seit Sommeranfang baut Lisec seinen eigenen Campus – im Web. Dort sind von 27. bis 30. Oktober in verschiedenen Räumen und Gebäuden die Lisec „all in one solutions“ zu sehen und zu erleben.