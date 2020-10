Virtueller Lisec Campus: bis 27.10. anmelden

Lisec präsentiert sich auf dem Campus als „Rundum-Partner“ für die Flachglas-Verarbeiter. Im Sinne seiner „all in one solutions“ Philosophie bietet Lisec ein breites Produktportfolio und liefert Anlagen und Automation für die gesamten Glasverarbeitungsprozesse aus einer Hand. Innovative Software und Service-Leistungen komplettieren das Angebot.

Auch die Lisec Partner Schraml Glastechnik, Glastronic, Glastech und Cericom spielen eine wichtige Rolle bei Lisec „all in one solutions“. Sie haben ihren eigenen digitalen Ausstellungspavillon auf dem Campus und präsentieren dort ihre Neuheiten.

Lisec CEO Gottfried Brunbauer ist schon gespannt auf die virtuelle Messe: „Bedingt durch Covid-19 sind nun ganz andere (digitale) Kundenkontakte akzeptiert als vor der Krise. Die erweiterte digitale Kommunikation bringt für unsere Unternehmensgruppe eine Beschleunigung und vielfach eine Vereinfachung.“

Zusammen mit dem Lisec Management-Team wird er dann auch am ersten Campus-Tag, dem 27. Oktober in einem Live-Podiumsgespräch die Lisec „all in one solutions“ Philosophie vorstellen.

Abwechslungsreiches Programm

An jedem der vier Campus-Tage wird Lisec Einblicke in die Produktion geben und anschließend mit Experten die Lösungen und ihre Vorteile diskutieren. Auf der Agenda stehen unter anderem das neue Produktprogramm rund um das Laminieren und die neue Generation der Lisec Verbundglasschneideanlagen.

Einen großen Anteil am Rahmenprogramm des Campus haben die Themen Digitalisierung, Service, Aftersales Support und Softwarelösungen.

Auch Robotik ist Thema auf dem Lisec Campus. Am 29. Oktober zeigt Lisec, wie modernste Industrieroboter bei der Härtebettbeladung ihr Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Leistungsfähigkeit ausspielen können.

Online-Registrierung läuft

Unter campus.lisec.com können sich interessierte Besucher noch bis zum 27. Oktober anmelden. Auch für gezielte Online-Seminare ist die Registrierung bereits geöffnet.