Amari kauft Blecha

Das als Familienbetrieb 1986 gegründete Aluminium-Großhandelsunternehmen Blecha wird einen neuen Eigentümer erhalten. „Die Amari Austria GmbH beabsichtigt, alle Anteile und damit die alleinige Kontrolle über die Ingrid L. Blecha GmbH zu erwerben“, teilt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in einer Aussendung mit. Der beabsichtigte Zusammenschluss der beiden Unternehmen ist am 15. Juli bei der BWB angemeldet worden.

Blecha ist auf den Großhandel sowie die Lagerung, den Zuschnitt und die Lieferung von Aluminiumprofilen, -rohren, Vierkant- und Flachstangen spezialisiert. Auf dem 40.000 Quadratmeter großen Firmenareal in Neunkirchen sind ein Bürogebäude, zwei Lkw-Servicegebäude sowie sechs Lagerhallen in Betrieb. Amari Austria entwickelt und fertigt in St. Johann/Pongau Aluminiumprodukte für den Fahrzeug-, Anlagen- und Maschinenbau sowie für die Fassadentechnik. Mit 280 Beschäftigten, davon 200 in der Firmenzentrale in St. Johann, hat Amari Austria 2018 einen Jahresumsatz von 80 Millionen Euro erzielt.