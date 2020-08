Der Bautechnologiekonzern Hilti und das Medizintechnik-Unternehmen Ottobock bündeln ihr Know-how in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Biomechanik, um ihr Portfolio an ergonomischen Lösungen zu erweitern. Beide Unternehmen verfügen über jahrzehnte-lange Erfahrung auf den jeweiligen Gebieten und werden künftig im Bereich Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten.

„Exoskelette sind ein relevanter Megatrend für uns. Diese bringen eine Entlastung bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten, wie sie auf Baustellen tagtäglich ausgeführt werden. Mit Ottobock haben wir den idealen Partner, um unser Wissen in Sachen Anwenderschutz und Ergonomie mit 100 Jahren Biomechanik-Expertise zu kombinieren“, erklärt Johannes Wilfried Huber, Leiter des Geschäftsbereichs Diamantsysteme bei Hilti.

Neue Möglichkeiten in Sachen Gesundheitsschutz und Produktivität sind ein Zukunftsmarkt in der Baubranche.

Auch Sonke Rössing, der Leiter von Ottobock Industrials, freut sich, „zusammen mit Hilti ein neues Anwendungsgebiet zu erschließen.“ Dabei baut der innovative Hersteller von medizintechnischer Produkte auf Erfahrungen aus mehr als 500 erfolgreichen Exoskelett-Projekten in Industrie und Handwerk. „Das Potenzial für Lösungen, die die körperliche Belastung der Mitarbeitenden reduzieren, ist in der Bauindustrie sehr hoch“, sagt Rössing. „Dieses Standbein wollen wir in den kommenden Jahren gemeinsam ausbauen.“ Der Unternehmensbereich entwickelt seit 2012 industrielle Exoskelette namens „Paexo“ für gesündere Arbeitsplätze.

Als erstes gemeinsames Produkt bringt Hilti im Herbst 2020 das „EXO-O1“ auf den Markt. Es handelt sich um ein passives Modell, das keine Energiezufuhr benötigt. Das Gewicht der Arme wird über die Armschalen mithilfe mechanischer Seilzugtechnik auf die Hüfte abgeleitet. Dies reduziert die Spitzen-Belastung der Muskulatur und entlastet die Schulter gemäß unabhängigen Studien und Untersuchungen von Ottobock um bis zu 47 Prozent.