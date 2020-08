Ankündigung: ÖGS-Workshop

Für die Schweißneigung der Baustähle ist die chemische Zusammensetzung (C-Gehalt, Reinheitsgrad, Kohlenstoffäquivalent) von wesentlicher Bedeutung. In den Werkstoffnormen sind nur die Obergrenzen in der chemischen Zusammensetzung festgelegt. Die Stahlhersteller jedoch produzieren anwendungsspezifisch, weshalb Baustähle mit der gleichen Bezeichnung oftmals deutliche Unterschiede in der chemischne Zusammensetzung aufweisen.

Der Workshop "News & Innovations bei der Verarbeitung von Baustählen", den die ÖGS am 26. November 2020 veranstaltet, zeigt die Auswirkungen dieser Diskrepanz auf die Schweißneigung auf und liefert Entscheidungshilfen bei der Werkstoffauswahl.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstalung ist der Anwendbarkeit der modernen Schweißprozesse auf die modernen Baustähle gewidmet. Darüber hinaus werden Tools vorgestellt, die die Planung einer Schweißaufgabe erleichtern und ein Überblick über das Qualitätsmanagement in der schweißtechnischen Planung und Fertigung gegeben.