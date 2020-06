Ankündigung: Ranshofener Leichtmetalltage 2020 Digitalkonferenz

Da die österreichische Bundesregierung sämtliche Großveranstaltungen bis 31. August untersagt hat, haben sich die Verantwortlichen der Ranshofener Leichtmetalltage entschieden, die Fachkonferenz digital abzuhalten. Die Konferenz wird ausschließlich am 3. September (Donnerstag) ganztags per Live-Stream stattfinden, mit einem etwas reduzierten Programm und angepassten Ticketpreisen. Unter dem diesjährigen Motto „Leichtmetalle, Werkstoff- und Prozesstechnologien im Kontext von Dekarbonisierung und Digitalisierung“ werden namhafte Referenten und Keynote-Speaker über die Anforderungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Innovationen in Werkstoff- und Prozessentwicklung sprechen.

Es erwartet Sie:

· Teilnahme via Browser, Tablet oder Smartphone möglich

· Moderne Konferenzplattform: Vorträge per Stream verfolgen

· Live Keynotes

· Interaktive Q&A & Diskussionen für mehr Publikumsinteraktion

· Poster-Kurzpräsentationen per Video on demand