Arbeitsbekleidung: Mit Flex zu mehr Bewegungsfreiheit

Es gibt Neuigkeiten auf dem Workwear-Markt in Europa: Dickies Workwear erweitert seine Kollektion mit der Flex Technologie. Die ersten Produkte, die mit der Neuentwicklung ausgestattet werden, sind die drei Bundhosen Modelle Lead In Flex, Universal Flex und der Dickies Klassiker GDT Premium. Abhängig vom jeweiligen Stil der Hosen ist die FLEX-Technologie im Bund-, Zwickel- oder Wadenbereich zu finden. Unsere FLEX Workwear-Serie ist die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet der ‚Functional Workwear‘ und erlaubt es dem Träger, sich entsprechend den Anforderungen seiner Arbeit flexibel zu bewegen," so James Whitaker, Marketing Director Williamson-Dickie Europe Ltd. "Die neuen Modelle umfassen sowohl klassische als auch lässige Ausführungen, die Handwerkern die erforderliche Unterstützung bieten, um ihre Arbeit effizient zu erledigen, und sie dabei, genauso wie in ihrer Freizeit, stylish aussehen lassen.“