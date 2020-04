Corona: Lieferkette entschleunigt

Die Industrie muss die Lieferketten aufrechterhalten, trifft dabei aber unterschiedliche Maßnahmen. Bei ­Hydro Building Systems Austria in Seekirchen am Waller­see etwa laufe der Betrieb derzeit normal, das Unternehmen sei jederzeit erreichbar, heißt es vonseiten des Unternehmens. Um die Beschäftigten zu schützen, wurden aber verschiedene Einschränkungen beschlossen, etwa ­eine Reisebeschränkung, das Festlegen von Richtlinien für Begrüßung und Treffen mit anderen, spezielle Hygienemaßnahmen, die Absage der Teilnahme an externen Veranstaltungen sowie die Absage interner Veranstaltungen, die Verlagerung und Aufteilung wesentlicher Geschäftsfunktionen, etc. Bei global bezogenen Rohstoffen und Produkten gebe es keine Engpässe, versichert Vertriebsleiter Jörg Meiche.

Uneingeschränkt lieferfähig ist eigenen Angaben zufolge der heimische Systemlieferant AluKönigStahl. Alle Mitarbeiter seien weiterhin im Einsatz. Die Ansprechpartner in Vertrieb und Service arbeiten Großteils im Homeoffice und sind über E-Mail oder Telefon erreichbar. Die Prozesse am Logistikstandort wurden so adaptiert, dass bei der Warenannahme direkte Kontakte reduziert und eine gefahrenfreie Anlieferung der Materialien gewährleistet werden.

Einen Monat temporäre Betriebsruhe hat sich hingegen der japanisch-deutsche Maschinenhersteller DMG Mori verordnet: Vom 1.–30. April steht in den europäischen Werken die Produktion still. „Schutz der Gesundheit und Sicherung der Beschäftigung haben Vorrang“, begründet der Konzern diese von Vorstand, Geschäftsführung und Betriebsrat abgestimmte Maßnahme in einer Aussendung vom 24. März.

Weil die Nachfrage in den wichtigsten Kundensegmenten „innerhalb weniger Tage eingebrochen“ sei, meldet der heimische Stahlkonzern voestalpine in rund 50 europäischen Konzerngesellschaften Kurzarbeit an. Betroffen sind neben mehr als 20.000 Mitarbeitern in Österreich unter anderem Niederlassungen in Deutschland, Belgien und Frankreich. Betriebsbedingte Kündigungen seien in Österreich derzeit nicht geplant, die Zahl der Leiharbeiter (fünf bis zehn Prozent der Belegschaft) werde aber weiter reduziert.

Der Vorarlberger Beschlägespezialist Julius Blum GmbH lässt für zwei Wochen den Betrieb ruhen. Zurzeit befinden sich rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in häuslicher Selbstisolation. Die Bestellungen aus den internationalen Absatzmärkten seien stark eingebrochen, heißt es in einer Firmeninformation.