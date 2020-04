Corona: Reed-Tochter bietet Schutz vor Tröpfcheninfektion

Die Sorge, wie schütze ich mich und andere vor einer Ansteckung durch das Coronavirus COVID-19, beschäftigt derzeit alle. Auch Unternehmen, die entweder bereits jetzt oder spätestens nach der Wiederaufnahme des Normalbetriebs mit Schutzmaßnahmen in der Arbeitswelt leben müssen. Mitarbeiter von Standout haben nun mit "CO-PS" - Corona Protection Shield - eine Produktserie entwickelt und zur Marktreife gebracht, die dem Schutz vor der Ansteckung durch Coronaviren per Tröpfcheninfektion dient. Es handelt sich dabei um mobile Elemente aus Plexiglas, die in verschiedenen Größen und Ausführungen situationsabhängig eingesetzt werden können. Die Produktpalette reicht vom einfachen Aufsteller auf Schreibtischen über mehrteilige aluminiumgerahmte Konstruktionen für Multideskplätze oder Rezeptionspulte bis hin zu raumhohen, nur auf der Zugangsseite offenen Schutzkabinen sowie mobilen Trennwänden für Großraumbüros. Der Einsatz ist überall dort sinnvoll, wo Menschen in einem Raum zusammenarbeiten und untereinander sowie mit Kunden in persönlichen Kontakt treten: Büros (bis hin zu Großraumbüros) von Organisationen und Unternehmen, Ämter, Arztpraxen, Apotheken, Kanzleien, Empfangsbereiche, Einzelhandel – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

"Als technischer Full-Service-Dienstleister für Messen, Kongresse und Events sind unsere kreativen Fähigkeiten tagtäglich gefordert", sagt Christian Steiner, Geschäftsführer von STANDout mit Sitz in Salzburg. „So lag nahe, uns zu überlegen, ob wir mit unseren Ressourcen und Know how einen Beitrag zum Kampf gegen die Corona-Pandemie leisten können“. Da Trennwände bei Messeständen oder Kojen bei Kongressen zum Ausstattungsstandard gehören, war die Idee rasch geboren, dieses Know-how hier einzusetzen: ein Team hat sich umgehend an die Entwicklung des CO-PS-Systems, die Kurzform für Corona Protection Shield, gemacht.“