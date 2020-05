Die selbstheilende Oberfläche

Der so genannte „Maco-Evo-Effekt“ des Salzburger Beschlägespezialisten sei branchenweit einzigartig, heißt es in einer Firmenmitteilung. Die Technik komme ab sofort in Silverlook-Evo zum Einsatz – der neuen Generation und Evolution in der Oberflächentechnik zum Schutz von Beschlägen.

Die selbstschmierende Oberfläche vermindert Abrieb und Korrosion, damit den Beschlägen nichts mehr an die Substanz geht. Wie bei der menschlichen Haut, die sich bei kleinen Verletzungen selbst heilt, wirken die Nanokapseln in der Deckschicht als Speicher für Schmierstoffe und korrosionshemmende Schutzsubstanzen. Wird die Oberfläche beschädigt, treten die in Nanokapseln enthaltenen Stoffe aus und füllen die Kratzer wieder auf. „Diese Versiegelung ist branchenweit einzigartig“, freut sich Mark Hamori, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing und ergänzt: „Diese Technologie senkt die Reibung an den Beschlägen und erhöht deren Funktionsdauer sowie Bedienkomfort um ein Wesentliches.

„Silverlook-Evo entspringt unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der hauseigenen galvanischen Verzinkung, nun gepaart mit tribologischer Versiegelung“, sagt Guido Felix, Vorsitzender der Geschäftsführung. Die Beschlagteile aus Stahl bzw. Zamak werden verzinkt, passiviert und mit einer Versiegelung mit integrierten Nanokapseln endbehandelt. Diese bietet Schutz und edle Optik gleichermaßen, Abrieb und Verschleiß haben keine Chance. Der optimal abgestimmte Schichtaufbau erhöht die Lebensdauer und die Korrosionsbeständigkeit. Für Anwender ist der höhere Bedienkomfort dank verbesserter Gleiteigenschaften von Vorteil. Verarbeiter schätzen die wenigen Fettpunkte, die dem sauberen Arbeiten in die Hände spielen. Die Optik des Silverlook-Evo ist unverändert zum bisherigen Silverlook-Verfahren, die Umstellung erfolgt für Verarbeiter daher ohne erkenntliche Designänderung.

Maco stellt die in Eigenfertigung produzierte Oberflächenbeschichtung für sein gesamtes Produktsortiment zur Verfügung. Der Produktionsstart für die neue Oberfläche ist Anfang Juli 2020, sämtliche Halbteile und Baugruppen werden ab dann sukzessive mit Silverlook-Evo veredelt. [pi]