Design und Technik in Einem

Intelligente Schüco Technik zur Türkommunikation und Zutrittskontrolle lässt sich einfach in das Türsystem integrieren. Der Profilaufbau ohne Schäume unterstützt dabei die verdeckte Kabelführung. Mit flügelüberdeckenden Türfüllungen (ein- oder beidseitige Aufsatzfüllungen), verdeckt liegenden Türbändern und verschiedenen Flügelvarianten bietet das System auch optische Gestaltungsfreiheit.

Einfache und sichere Verarbeitung

Das neue Türsystem überzeugt mit geringer Lagerhaltung innerhalb der Plattform und Vorteilen in der Fertigung und Montage. Die bautiefenübergreifenden Beschlagsteile reduzieren die Anzahl der benötigten Bauelemente. Eine hohe Montagesicherheit bietet der symmetrische Profilaufbau, die verdeckt liegende Elementbefestigung und die integrierte Abstützung für Rahmendübel. Eine saubere und schnelle Fertigung gelingt durch neue Flügelvarianten mit mechanischem Befestigungsprinzip. Die Aufsatzfüllungen (ein- und beidseitig) werden nicht mehr geklebt, sondern mit dem Flügelprofil verschraubt.

Für jede Anforderung die passende Ausstattung

Ob als stilvolle Haustür oder hoch frequentierte Objekttür – eine stabile Konstruktion mit einem 5-Kammer-Aluminium-Profilaufbau bietet Funktionssicherheit und erfüllt die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz. Ohne zusätzliche Schäume in der Stegverbundzone erreicht das Türsystem AD UP höchste Systemleistungseigenschaften in der Bautiefe 75 mm. Gleichzeitig ermöglicht das modulare Dichtungs- und Dämmsystem eine maßgeschneiderte Anpassung.

ALUKÖNIGSTAHL GmbH

ALUKÖNIGSTAHL GmbH

Goldschlagstraße 87 – 89, 1150 Wien

Tel.: 01/98 130 -0, Fax: 01/98 130 -64

E-Mail: office@alukoenigstahl.com

www.alukoenigstahl.com