EVVA auf den WIN>Days 2020

Sicherheitsverantwortliche, Planer, Errichter, Händler, Architekten ebenso wie Qualitätsingenieure, Automatisierer, Programmierer, Anlagenplaner und Messtechniker sind eingeladen, sich als Besucher kostenfrei auf den WIN>DAYS zu registrieren und sich vier Tage lang, vom 16.-19. November 2020, über Neuheiten, Best Practices, Konzepte und Lösungen zu informieren. Die Teilnahme ist kostenfrei – erforderlich ist lediglich eine Registrierung.

Zum ersten Mal finden die Wiley Industry Days als virtuelle Show mit Kongress und Treffpunkt für die Branchen der Automatisierung, Machine Vision und Sicherheit statt. EVVA präsentiert am eigens dafür entwickelten virtuellen EVVA-Messestand „Wo Sicherheit zuhause ist“. Dort erwarten die Gäste neueste Produkte und Updates von EVVA, sowie gleich mehrere Berater, die je nach Region für ein Fachgespräch oder eine individuelle Beratung per Chat oder Videocall zur Verfügung stehen. Stefan Ehrlich-Adám, CEO der EVVA-Gruppe ist überzeugt, dass die WIN>Days gerade in diesen herausfordernden Zeiten einen sehr guten Austausch mit Kunden und EVVA-Partnern fördern. „Wir haben kurzfristig entschieden bei den WIN>DAYS als Hauptsponsor aufzutreten. Das Konzept und die virtuellen Möglichkeiten haben uns überzeugt. Die WIN>Days 2020 sind für EVVA ein weiterer Schritt die Digitalisierung auch in der Kundenansprache voranzutreiben und hochqualitatives Netzwerken und Fachgespräche auf Spitzenniveau zu ermöglichen. Wir freuen uns auf diese Woche!“, so Ehrlich-Adám. Im Mittelpunkt des Messeauftrittes stehen neben der bewährten EVVA-Mechanik auch die Software Xesar sowie das elektronische Schließsystem AirKey.