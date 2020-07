EWM Schweißgeräte: Stromsparer auf ganzer Linie

Eine Vergleichsrechnung zeigt: Durch den geringeren Stromverbrauch können Unternehmen mit einer Taurus Steel des Lichtbogen-Schweißtechnik Herstellers EWM im Vergleich zu einer stufengeschalteten Schweißmaschine 3000 kWh und mehr im Jahr sparen. Das bedeutet knapp zwei Tonnen weniger CO2 und bei einem Strompreis von 20 Cent pro kWh etwa 600 Euro geringere Kosten im Jahr – bei einem einzigen Schweißgerät. In stahl- und metallverarbeitenden Betrieben, Werften und im Stahlbau gibt es hier immenses Einsparpotenzial. Somit haben sich die Anschaffungskosten innerhalb kurzer Zeit amortisiert.

EWM bietet die Taurus Steel in drei Leistungsvarianten an. Zu den Taurus-Steel-Modellen mit 400 A und 500 A gibt es nun auch die Taurus Steel 355 mit 350 Ampere Leistung. Die Einschaltdauer beträgt bei den 350er und 500er Varianten 60 Prozent bei Maximalstrom. Bei der 400er Variante kann laut Hersteller mit 100 Prozent Einschaltdauer durchgeschweißt werden. Dahinter steckt die Invertertechnologie von EWM, die Strom spart und gleichzeitig das Gewicht enorm reduziert.

Nacharbeit wird reduziert

Die Taurus Steel Synergic ist ein Inverterschweißgerät mit synergischem Steuerungskonzept und optimierten Kennlinien für Stahl. „Dank Synergic-Funktion passen sich die Parameter automatisch an die vorgegebenen Einstellungen an. Beim Inverter-Puls-Schweißgerät Taurus Steel puls kommt die komfortable Puls-Funktion dazu. Dadurch entstehen weniger Schweißspritzer und somit wird auch die Nacharbeit reduziert. Die Taurus Basic S schließlich ist ein Inverterschweißgerät mit nicht synergischer Zweiknopf-Bedienung, das besonders die Traditionalisten unter den Schweißern anspricht", so das Unternehmen.