Glas- und Stahlgeschäft von Waagner-Biro wieder in österreichischem Besitz

Wie zahlreiche Medien berichten hat das Wiener Unternehmen Zeman Stahl das Glas- und Stahlgeschäft der Waagner Biro gekauft. Damit fällt Waagner-Biro wieder in österreichischen Besitz. Zuvor war der Geschäftsmann aus Abu DhabiAbdullah Al Mansouri Eigentümer, nachdem das Unternehmen 2018 pleite gegangen war. Die Übernahme umfasst auch die Londoner Waagner-Biro-Tochter sowie 49 Prozent der Waagner-Biro Emirates Contracting LLC und deren Zweigstellen in Dubai. Zeman Stahl arbeitete bereits mit Waagner-Biro zusammen, etwa am Louvre in Abu Dhabi oder am Flughafen Baku.

Die Brücken- und Bühnentechnik-Sparten von Waagner-Biro waren bereits vor längerer Zeit übernommen worden.