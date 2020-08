Keine Stanztec 2020

In einer Aussendung erklärt Messeveranstalter P. E. Schall, dass die aktuell gegebenen Sicherheits- und Hygienevorgaben in den Räumlichkeiten im CCP Pforzheim für die Stanztec und deren Anforderungen so nicht umsetzbar wären. „Die diesjährige Stanztec müssen wir leider absagen“, konstatiert Bettina Schall, Geschäftsführerin der P. E. Schall GmbH & Co. KG. „Eine sinnvolle Durchführung der Messe wäre unter den gegebenen Umständen nicht realisierbar. Deshalb lassen wir nun Vernunft und Weitsicht walten und konzentrieren uns auf die Durchführung der Stanztec 2022.“