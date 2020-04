Kellner & Kunz versorgt Kunden weiterhin

Die Kunden des C-Teilegroßhändlers aus Wels spüren keinerlei Engpässe. Aus dem Logistikzentrallager werden weiterhin Kunden aus Industrie und Handwerk österreichweit und in die europäischen Länder versorgt.

Bestellungen und Lieferungen gesichert

Bestellungen laufen derzeit über Telefon, E-Mail, e-Shop, Newsletter-Kampagnen und über die Fachmärkte. In den Fachmärkten in Wels, Wien und Graz können Kunden ihre vorbestellte Ware in entsprechenden Abholzonen ohne Mitarbeiterkontakt entgegen nehmen.

Online Bestellungen

Viele Kunden nutzen in dieser Zeit die bequeme Online-Bestellmöglichkeit im RECA eSHOP, wo man auf die umfangreiche Produktpalette von rund 80.000 Artikeln im Werkzeug und Befestigungstechnikbereich zugreifen kann.

Kellner & Kunz versorgt seine Kunden längst nicht nur mit RECA Produkten. Die klugen Bewirtschaftungssysteme stehen in den Firmen, auf der Baustelle, überall dort wo sie gebraucht werden. Das sind zum Beispiel komplette Baustellenbelieferungen, digitalisierte Materialschränke, digitale Lagerbewirtschaftungssysteme, CAD-Planungen für Fahrzeugausstattungen, oder eine Kombination aus mehreren Systemen.