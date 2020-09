Maco hat sein Dichtungs- und Schwellenportfolio ausgebaut

Die Synergie aus Dichtungen, Schwellen und Beschlägen schützt vor Schall, Energieverlust, Kondenswasserbildung und Schimmel. Wie die optimale Tür gestaltet wird, hätte Maco in diversen Exponaten auf der Fensterbau Frontale demonstriert. Aufgrund der Messe-Absage stellen wir Ihnen die Neuerungen hier vor.

Absenkdichtungen

Absenkdichtungen sind Komfortzugewinn unter dem Türblatt, um Luft, Geruch, Wind, Lärm und Insekten draußen zu halten. Vor allem, wenn sie den Niveauausgleich bei nicht ebenen Böden selbst regulieren. Maco bietet hier vier Modelle: für Holz und PVC, eine Designversion für Türen mit glatten Oberflächen wie Glas im Einsatz von Praxen oder Büros, sowie eine Dichtung für extra Schallschutz. Diese können an Eingangstüren sowie Innentüren einfach montiert und mit Standardwerkzeug reguliert werden.

Transit - Bodenschwellen

Transit-Schwellen entscheiden, wen oder was sie über die Schwelle lässt. Mit ihrer guten thermischen Trennung bleiben Kondenswasser und Schimmel draußen, ebenso wie Luft und Schlagregen. Die werden dank der guten Zusammenwirkung der flügelseitigen Dichtung, der Endstücke und der Gummiabdeckungen ausgesperrt. TRANSIT ausziehbar kann an jedes Holz- und Holz-Alu-Profil angepasst und barrierefrei realisiert werden. Minimaler Bearbeitungsaufwand zeichnet MACOs TRANSIT-Schwellen aus: Ob in fixer Schwellenbreite oder in der Tiefe variabel, sind sie einfach zu montieren und mit universellen Gummiausgleichstücken zu individualisieren. Freigegeben für RC 3 und zertifiziert nach QM 340, macht sie sicher und ohne Nachprüfung zu verarbeiten.

Transit Personal - einfach Maßschneidern

Wie ihr Name verrät, ist Transit Personal die einzige Schwelle, die auf die Profilgeometrie und die baulichen Gegebenheiten personalisiert werden kann: für Eingangs- und Fenstertüren mit flügel- oder rahmenseitiger Dichtung. Mit ihr kann der Verarbeiter ohne Risiken und große Investitionen Schwellen sowie Ausgleichstücke für den Rahmen auf individuelle Wünsche zuschneiden und an jedes Holz- oder Holz-Aluprofil anpassen. Und auch für schöne Optik ist gesorgt: Die Falzabdeckung kaschiert Befestigungsschrauben und gleicht Niveauunterschiede zwischen Schließteilen und Beschlagfalz aus. Und es gibt keine Nuten, an denen sich Schmutz ansammeln könnte.