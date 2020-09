Meba startet Webshop

Ab Herbst können auch Kunden in Österreich beim Spezialisten für Metall-Bandsägen flexibel und kostengünstig online Shoppen: Unter www.meba-saw.com/shop/ bietet Meba kleine und mittlere Metall-Bandsägen und eine große Auswahl an Sägebändern, Verschleißteilen, Kühl- und Schmierstoffen sowie Zubehör rund ums Sägen an. Auch Dienstleistungen wie zum Beispiel Wartungspakete können online erstanden werden.

Die online verfügbaren Artikel haben laut Meba einen dauerhaften Tiefpreis, was einer Ersparnis von zirka 10 % gleichkomme. Über einen Newsletter werden Informationen zu Aktionen automatisch verbreitet.