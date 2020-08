„Meister“ beim Namen nennen

Großartige Perspektive für Fachleute: „Wir sind Meister“ - das dürfen Personen, die erfolgreich eine Meisterprüfung abgelegt haben, künftig auch herzeigen. Ab Freitag, 21. August 2020, können sie den Titel in Kurzform (Mst./Mst.in) oder Langform (Meister/Meisterin) ohne Antrag oder dergleichen sofort vor dem Namen führen und in öffentlichen Urkunden eintragen lassen. Diese Eintragung des Titels ist freiwillig und erfolgt unter Vorlage des Meisterprüfungszeugnisses bei den urkundenausstellenden Behörden.

Der hohe Stellenwert der beruflich-praktischen Ausbildung wird dadurch betont, Meisterleistungen werden sichtbar gemacht. „Das ist mir ein echtes Herzensanliegen! Diese Aufwertung tut dem Handwerk gut“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ. „Wir brauchen in Österreich mehr Meister, um den Wirtschaftsstandort in den Regionen zu stärken.“

Dass die Meisterausbildung gleich viel wert ist wie eine akademisch-theoretische Ausbildung, ist auch formal gesichert: Der handwerkliche Meistertitel ist im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) auf Stufe 6 zugeordnet und damit dem akademischen „Bachelor“ gleichgestellt.

Corona-Rückstau aufgeholt

Im Jahr 2019 wurden in Österreich 1.827 Meisterprüfungszeugnisse ausgestellt. Im heurigen Jahr konnten trotz den durch den Corona-Lockdown verursachten Rückstau bereits 96 Prozent der bis 31. Juli geplanten Lehrabschlussprüfungen, 85 Prozent der Meister- und Befähigungsprüfungen sowie 100 Prozent der Ingenieurzertifizierungen nachgeholt werden. Österreichweit waren insgesamt rund 13.000 für die zweite März-Hälfte und April geplante Prüfungen verschoben worden, ab 4. Mai wurde der Betrieb wieder schrittweise aufgenommen.