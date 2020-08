Die neuen Akku-Hochmomentschrauber („B-Flex HAT“ und „ExBC HAT“) von Desoutter eignen sich für die dokumentationspflichtige und präzise Montage mit Drehmomenten von bis zu 2000 Newtonmetern (Nm). Der Hersteller bringt zehn Modelle auf den Markt, darunter sechs in Pistolenausführung und vier Winkelschrauber. Die Pistolenschrauber beginnen bei 50 Nm und enden bei 2000 Nm, die drei Winkelschrauber decken Drehmomente zwischen 250 und 2000 Nm ab. Für die neue Baureihe greift Desoutter auf seine messwertgebergestützten Akkuschrauber des Typs EPBx und EABx zurück. Diese werden durch zwei Aufsätze ergänzt; darunter ist ein Multiplikator, der das Drehmoment verstärkt. Dadurch bleiben die kabellosen Werkzeuge kompakt.

Als Anwendungsgebiete für die neuen Akku-Hochmomentschrauber sehe Desoutter neben der Luft- und Raumfahrtindustrie auch die Hersteller von Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und anderen schweren Geräten, so Lukas Kois, Produktmanager bei der Desoutter GmbH in Maintal/D. Ebenso in der Produktion und Montage von Windkraftanlagen. „Als Vorteil kommt die Rückverfolgbarkeit hinzu“, betont Kois. „Mit den neuen Schraubern erfüllen wir nun Anforderungen unserer Kunden nach kabellosen und ergonomischen, aber dokumentationsfähigen Werkzeugen für hohe Drehmomente.“ Der ExBx HT verfüge über zwei Sensoren für Drehmoment und Drehwinkel, so dass – je nach Werkzeugversion – die unterschiedlichsten Schraubstrategien möglich seien.

Drei Werkzeug-Varianten