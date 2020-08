Profile online bestellen

Dadurch soll für die Heroal-Partner der Bestellprozess einfacher, effizienter und prozesssicherer werden, heißt es in einer Firmenmitteilung. Mit dem neuen Online-Bestellwesen von heroal können in der Softwarelösung LogiKal von Orgadata Bestellungen online erfasst und abgewickelt werden – auch wenn im Unternehmen kein ERP-System im Einsatz ist. LogiKal beinhaltet dann die Option, Lagerbestellungen für Fenster-, Tür- und Fassadensysteme schnell und unkompliziert bei Heroal auszulösen. Lagerbestellungen, die sich regelmäßig wiederholen, lassen sich vereinfacht aus dem Heroal-Katalog auslösen. Außerdem bietet LogiKal dank der digitalisierten Bestellarchivierung eine Übersicht über vorherige Bestellungen.

Die primären Vorteile des Online-Bestellwesens liegen zum einen in einer reibungslosen und effizienteren Auftragsabwicklung, da der gesamte Prozess von der Auftragsübermittlung über die Bearbeitung bis hin zum Versenden der Auftragsbestätigung an den Kunden beschleunigt wird. Darüber hinaus verringert sich die Reklamationsquote, denn durch den Entfall manueller Eingaben werden Übertragungsfehler und fehlerbasierte Arbeitsschritte verhindert.

Um Partnerbetrieben eine Einführung in das Online-Bestellwesen zu geben, bieten heroal und Orgadata am 21. August 2020 um 11 Uhr und am 24. August 2020 um 19 Uhr Webinare an.