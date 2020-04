Roto: Türband auf Premiumniveau

Haus- und Wohnungseingangstüren aus Aluminium sind für Bauherren immer häufiger erste Wahl. Das gilt vor allem für hochwertige, große Modelle. Sie überzeugen Investoren primär durch ihr attraktives, von schlanken Konturen geprägtes Design auf der einen und ihre materialspezifische Langlebigkeit auf der anderen Seite. Mit dem verdeckten Band „Roto Solid C“ können Türenproduzenten jetzt auch nach außen öffnende Varianten ausrüsten, meldet der Hersteller. Das Mitglied des „Door“-Portfolios, das neben Türbändern Mehrfachverriegelungen und Bodenschwellen umfasse, biete eine 10-jährige Funktionsgarantie.

200.000 Zyklen einwandfreie Funktion gewährleistet

Die neue Version punkte in der Praxis durch vielfältige Vorteile. So sorge sie dafür, dass selbst 140 kg schwere Türen in einem Winkel bis 110° leicht zu öffnen und zu schließen seien. Zudem unterstütze sie die einbruchhemmende Ausführung von Aluminiumtüren gemäß RC 2. Die verdeckt liegende Mechanik verbinde den Faktor „Ästhetik“ mit dem Anwendernutzen einer einfachen und bequemen Türreinigung. Während die durchgängige Dichtungsebene Wärmeverluste minimiere, mache die selbstschmierende Buchse des Bandes eine Wartung der Tür überflüssig. Ein wichtiger Qualitätsnachweis: Die in Anlehnung an DIN EN 1191 geprüften Dauerlaufeigenschaften gewährleisten laut Roto sogar bei 200.000 Zyklen eine einwandfreie Funktion.

Alutüren im Aufwind

Auch die sehr hohe Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche sämtlicher Komponenten nach Klasse 5 der DIN EN 1670 unterstreiche den Premiumcharakter von „Solid C“. Das in Silber und Schwarz lieferbare Türband eigne sich für zahlreiche marktübliche Profile. Zur Verarbeitung der nach außen öffnenden Variante benötige man im Vergleich zu dem nach innen öffnenden Typ lediglich zusätzliches Befestigungszubehör und ein anderes Höhenverstellmodul. Aluminiumtüren dürften daher, so die Prognose, weiter im Aufwind bleiben – egal, mit welcher Öffnungsart.