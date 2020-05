Schnelllauf-Falttore verbinden Geschwindigkeit mit Sicherheit

„Große Toranlagen benötigen viel Zeit, um zu öffnen und zu schließen. Schnelllauf-Falttore sind die optimale Lösung für Einzäunungen, die Anforderungen an Sicherheit und Geschwindigkeit stellen“, erklärt Michael Choc, Geschäftsführer von Jergitsch Gitter in Wien Favoriten. Für einen langjährigen Großkunden hat das Wiener Metalltechnikunternehmen im März 2020 nun ein derartiges Schnelllauf-Falttor erfolgreich montiert.

Schnelle Reaktion bei großer Dimensionierung

Bei dem Projekt handelt es sich um ein automatisches Tor mit einer Lichtweite von fünf Metern. Die Lichtweite bezeichnet den Innenabstand zwischen den Pfosten. Die Höhe beträgt zweieinhalb Meter. Die verzinkte Anlage verfügt über verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Sie kann über einen Schlüsseltaster geöffnet werden und enthält die Funktion „Dauer-Offen“. Darüber hinaus stellt ein Verriegelungsmechanismus für die Torblätter die Absicherung im geschlossenen Zustand sicher. Das vierflügelige Tor ist mit zwei Drehstrom-Antrieben ausgestattet. Durch die Falttechnik in Kombination mit einer präzisen Umlenkautomatik wird eine hohe Geschwindigkeit in der Bewegung des Tors erreicht. „Der Radius, den die Torflügel bestreiten, wurde halbiert. Dadurch lässt sich das Tor in nur vier Sekunden öffnen und schließen. Das ist bei einer Lichtweite von fünf Metern beachtlich“, erläutert Choc.

Geschwindigkeit mit Sicherheit

Das Schnelllauf-Falttor ist eine sichere Alternative zu Schrankenanlagen. Diese werden für gewöhnlich für Einfahrten ab fünf Metern eingesetzt. Zusätzlich muss dabei ein Tor für Fußgänger montiert werden. Allerdings bieten Schranken nicht die Sicherheit eines personendichten Tors. „Die hohe Geschwindigkeit eines Schnelllauf-Falttors garantiert, dass alle Sicherheitsnormen eingehalten werden“, sagt Choc. Derartige Toranlagen können bis zu einer Breite von acht Metern bei einer Höhe von zweieinhalb Metern hergestellt werden. „Für ein Betriebsgelände, das einen schnellen Ein- und Auslass benötigt und gleichzeitig vor widerrechtlichem Betreten geschützt werden muss, sind Schnelllauf-Falttore die optimale Lösung“, ergänzt Choc.