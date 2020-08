Teambuilding mit Abstand

Von 6. bis 10. Jänner 2021 stellen sich in Graz rund 650 Teilnehmer*innen aus 30 Mitgliedsländern in knapp 50 Berufen dem Wettbewerb um die begehrten Europameistertitel. Mehrere 10.000 Besucher werden in der Messe Graz erwartet. Bei den letzten Europameisterschaften 2018 in Budapest eroberte das Team Austria 21 Medaillen (4 Gold/14 Silber/3 Bronze).