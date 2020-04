Tür auf: Maco zeigt zahlreiche Neuheiten

Wie werden wir in zehn oder 20 Jahren wohnen, wie Fenster bedienen und welche technischen Anforderungen werden dafür nötig sein - Fragen mit denen sich Maco täglich auseinandersetzt und nicht erst in den letzten Monaten zur Entwicklung zahlreicher Innovationen führte. Was beispielsweise in Sachen Motorisierung am Fenster möglich ist, zeigt der E-Beschlag 2.0. Der elektromotorisch angetriebene Beschlag wurde für die Anforderungen des Marktes neu überarbeitet und ermöglicht neben natürlicher Wohnraumlüftung auch eine Smart-Home-Anbindung. Angesteuert wird der E-Beschlag über einen Aktor mit integrierter Mini-Gateway von Eltako, der Apple Home Kit-fähig ist und sich so an die neuen Lebensgewohnheiten von Bewohnern optimal anpasst.

Nullschwelle für Fenstertüren in Holz und Holz-Alu

Den bewährten Multi Zero-Hakenverschluss für die barrierefreie Fenstertüre gibt es nun auch für Holz und Holz-Alu. Maco reagierte damit auf die steigende Nachfrage nach diesen Materialien. . Der Doppelhaken, bestehend aus zwei massiven Stahlhaken, greift in Verschluss- und Kippstellung in das in der Schwelle liegende Sicherheitsschließteil ein. Damit wird sicheres Kippen sowie Schlagregendichtheit gewährleistet. Die Konstruktion lässt sich mit wenigen und durchdachten Komponenten sehr einfach fertigen und bedeutet so gut wie keinen Logistikaufwand. In seiner Verwendung ist er äußerst vielfältig und einzigartig: Er lässt sich durch einfache Verkettung des Hakenverschlusses einfach an die Türbreite anpassen, durch Ergänzung eines Stulpflügels sind auch Zweiflügler leicht zu fertigen. Und natürlich ist die Nullschwelle RC2-geprüft.

Edelstahlstulpe für Aluminiumsysteme

Im Bereich Türen gibt es ebenfalls Neues. So bietet Maco etwa seinen U-Stulp auch in hochwertig gebürsteter Oberfläche speziell für Aluminiumsysteme an, womit Türenbauer neue Akzente setzen können. Know-how beweist Maco dabei nicht nur in der Oberflächenbehandlung, sondern auch in der Formgeometrie der Stulpe: so bei dem verarbeiterfreundlichen Hutstulp, der hinter seinem trapezförmigen Überschlag ungenaue Fräsungen und Schmutzablagerung kaschiert.