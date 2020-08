Der neue ölfreie Kompressor Basic 160-6 W OF von Metabo ist mit 8,4 Kilogramm Gewicht und seinen geringen Maßen gut zu transportieren. Mit dem einklappbaren Handgriff und der integrierten Kabelaufwicklung lässt er sich überall hin mitnehmen. Der ölfreie Kolbenverdichter halte den Serviceaufwand des Kompressors gering, erklärt Metabo Produktmanager Julian Sauter. Auch bei Minustemperaturen laufe der Kompressor problemlos an und er könne in jeder Lage transportiert und eingesetzt werden, heißt es in einer Firmenmitteilung. Das Gerät eignet sich für viele unterschiedliche Gewerke. Mit seinem sechs Liter fassenden Tank eigne sich der Kompressor beispielsweise zum Tackern, Nageln, Ausblasen und zum Befüllen von Reifen, oder für die Arbeit mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.

Mit zwei gut ablesbaren Manometern für den Tank- und Arbeitsdruck und einem großen Drehknopf kann der Druck passend für jedes Werkzeug eingestellt werden. Ein Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung. Die Universalkupplung ist kompatibel mit den internationalen Standards aller Euro-, ARO- und ISO-Stecknippel.