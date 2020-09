Veranstaltungstipp: Jahresforum Pulverbeschichtung

Pulverlackinnovationen, Verfahrensoptimierungen und Prozessautomatisierung - diese und zahlreiche weitere Themen stehen am 6. und 7. Oktober 2020 im Palais Eschenbach in Wien im Fokus des dritten Jahresforum Pulverbeschichtung. Konkret informieren die zahlreichen Vortragenden dabei unter anderem über die neuesten Entwicklungen zur mechanischen und nasschemischen Oberflächenvorbehandlung und erläutern zudem ­praxisrelevante Inhalte zu Innovationen in Pulverlack-Applikations­prozessen. Weitere Vorträge und auch die Anwender-Diskussionen werden sich zudem mit den kritischen Klima-Bedingungen und den sich daraus ableitenden technischen und technologischen Möglichkeiten zur Senkung der Umweltbelastung sowie Einsatz von erneuerbaren Energien auseinandersetzen. "Als Pulver-Beschichter hoffen wir von den Anlagen- und Produkt-Lieferanten diesbezüglich interessante Anregungen zu erhalten, um die internationalen politischen Zielstellungen auch in unserer Branche spürbar umsetzen zu können", sagt Thomas Herrmann, Referent sowie Gründer und Geschäftsführer des Zentrums für Korrosionsschutz und Pulverbeschichtung KG, Dresden.

Ziel der Veranstaltung ist es, den österreichischen Pulverlackiermarkt mit vielfältigen Fachproblemen kreativ zu konfrontieren und die große Familie der Pulver-Beschichter auch weiterhin zu vereinen.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter www.imh.at.