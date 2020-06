Wien: Veränderungen 04/2020

Gewerbeerteilung

FAKTI Steinmetz & Handel GmbH, 1220 Wien, Schrickgasse 5/1, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, eingeschränkt auf Dreh- und Fräsarbeiten“, Geschäftsführer: Ivetic Milorad;

Metallica Stahl- und Fassadentechnik GmbH, 1220 Wien, Donau-City-Straße 1, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“, Geschäftsführer: Alois Neuherz;

Standortverlegung

Potepa Miroslaw Zenon, 1140 Wien, Tiefendorfergasse 13/1-3, „Montage und Demontage von vorgefertigten Winkelprofilen und Fachböden durch einfache Schraubverbindungen“ per 23.4.2020, früher Tiefendorfergasse 13.

Ausscheiden des Geschäftsführers

AS-KAR e.U., 1230 Wien, Triester Straße 214, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk), eingeschränkt auf die Durchführung von Metallbauarbeiten“ Grochal Tadeusz per 3.4.2020;

Christof Project GmbH, 1030 Wien, Hüttenbrennergasse 5, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“ DI Christian Rabl per 6.11.2019;

TracTechnik Service GmbH, 1230 Wien, Wiegelestraße 38, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“ Ing. Hannes Zeilinger per 27.4.2020.

Gewerberücklegung

GE-VE Ivica Sapina e.U., 1160 Wien, Menzelgasse 11/7, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau“ per 30.3.2020;

Kapuy Josef, 1230 Wien, Kaiser-Franz-Josef-Straße 23-25/3, Tür 4, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“, Geschäftsführer: Franz Muhr per 1.4.2020.

Endigung aufgrund der Entziehung der Gewerbeberechtigung

Keseric Jovan, 1210 Wien, Arnoldgasse 2/7/6, „Einfache Vorbereitungsarbeiten für durch Befugte durchzuführende Schweißarbeiten, insbesondere durch Schrägschleifen der Verbindungsstücke“ per 16.3.2020.