Wien: Veränderungen 05/2020

Gewerbeerteilung

B&E Service GmbH, 1230 Wien, Oberlaaer Straße 250, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“, Geschäftsführer: Markus Glaubenkranz;

Schwarz Friedrich, 1040 Wien, Kühnplatz 2, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“.

Standortverlegung

"LI-MO" Aufzugmontage und Schlosser GmbH, 1110 Wien, Grillgasse 51, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau (Handwerk), eingeschränkt auf die Errichtung und Wartung von Aufzügen und dazugehörigen Aufzugsumwehrungen“, Geschäftsführer: Anto Puljic, früher 1160 Wien, Eisnergasse 3;

Trainingsteam Gansinger Hufnagl OG, 1170 Wien, Jörgerstraße 25/1, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, eingeschränkt auf die Errichtung von Seilgärten“, Geschäftsführer: Klemens Gansinger, früher 1170 Wien, Elterleinplatz 4/7.

Geschäftsführerbestellung

Sicherheitstechnik Baris OG, 1160 Wien, Ottakringer Straße 65/Top 1, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, eingeschränkt auf den Aufsperrdienst und die Montage von mechanischen Schlössern und Beschlägen“, Geschäftsführer: Bekir Baris per 22.5.2020;

Rösler Oberflächentechnik GmbH, 1230 Wien, Hetmanekgasse 15 (BETRIEB), „Metallschleifer und Galvaniseure verbunden mit Gürtler und Ziseleure, Metalldrücker (§ 94 Z.19 GewO.1994), eingeschränkt auf Gleitschleifen und Sandstrahlen“, Geschäftsführer: Bernhard Friedrich Fischer per 1.5.2020.

Ausscheiden des Geschäftsführers

ART FOR ART Kreativ-Werkstätten GmbH, 1030 Wien, Arsenal 19 (Bundestheater-Werkstatt), „Schlosser; Schmiede; Landmaschinentechnik (verbundenes Handwerk)“, Geschäftsführer Strecha Christian per 8.5.2020;

Link Gesellschaft m.b.H., 1030 Wien, Kleistg. 16, „Schlosser einschließlich Gitterstricker gem. § 94 Z. 71 GewO 1973“, Geschäftsführer Gemeiner Ronald per 20.5.2020;

SVB Handels GmbH, 1120 Wien, Schönbrunnerstraße 291/1/Top 4, „Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau verbuunden mit Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik für Land - und Baumaschinen (verbundenes Handwerk)“, Geschäftsführer Mitrovic Radovan per 27.12.2019