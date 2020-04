Wiha ist Preisträger des iF Design Awards 2020

Bei Elektro-Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 32-tlg. Wiha Werkzeug-Set slimVario® electric deckt alle gängigen Schraubprofile für das Elektrohandwerk ab und ist somit flexibel einsetzbar. Die innovative Konzeption überzeugte auch die 78-köpfige, internationale Expertenjury. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. In aufgeklapptem Zustand fungiert die Multifunktionstasche als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Das Werkzeug-Set bietet eine optimale Platzeinsparung und flexible Entscheidungsfreiheit durch ein umfangreiches Wechselbit-System.

Dafür hat Wiha nun den iF Design Award 2020 in der Disziplin "Product", Kategorie Industry Tools erhalten. Der begehrte Designpreis wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.