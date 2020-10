Hühnerstall und Kindermöbel: Red Dot-Award für Design aus OÖ

Der Red Dot Award ist einer der weltgrößten Designwettbewerbe. Nun hat die Red Dot-Jury über die „Design Concept“-Preisträger 2020 entschieden: Aus insgesamt 4170 Einreichungen aus 42 Ländern wurden 187 Arbeiten mit dem Red Dot Concept ausgezeichnet. Zu den Preisträgern zählen auch Maria Fröhlich und Sabrina Höllriegl mit ihrer Kinderstuhlserie „Anuk“ sowie Sebastian Berger mit dem „Hendlmobil Hedwig“.

Anuk: Personalisierbare Kinderstuhlserie

Die Kinderstuhlserie Anuk ist aus Massivholz gefertigt und zeichnet sich durch weiche, runde Formen sowie schlaue Details aus. Der Armlehnenstuhl und der Stapelstuhl auf unterschiedlichste Weise personalisierbar: Über ein einfaches Stecksystem können Kinder verschiedene Nasen- oder Ohrenelemente an die Stühle anbringen und so kleine Tiere und Fantasiefiguren kreieren. Gefertigt werden die Vollholzmöbel in Zusammenarbeit mit dem Almtaler Tischlereibetrieb Wittmann. Aktuell sind die Stühle bereits im Kinder- und Jugendtherapiezentrum Rohrbach im Einsatz.

Hendlmobil Hedwig: Bio-Hühnerstall in moderner Architektur

Der Linzer Designer Sebastian Berger wiederum entwickelte gemeinsam mit Verena Ernst in Kooperation mit dem Mühlviertler Handwerksbetrieb mühlböck.küche.raum einen Wohlfühl-Stall für Hühner. Das „Hendlmobil Hedwig“ bietet nicht nur eine minimalistische Ästhetik: Das von Grund auf nach Bio-Austria Richtlinien konzipierte Hendlmobil ermöglicht eine artgerechte Haltungsmöglichkeit für das Gefieder und bietet gleichzeitig Schutz-, Schlaf- und Nistraum für bis zu vier Hühner. Zusätzlicher Bonus ist der Einsatz schmutzresistenter Materialien, die eine einfache Pflege und Reinigung des Stalls ermöglicht.

Vor der Award-Einreichung hatten sich die Designer und Designerinnen erfolgreich für den von der Creative Region und dem Möbel- und Holzbaucluster ausgeschriebenen Designer Talent Boost beworben und so ein finanzielles Support-Paket für die Einreichung ihrer Projekte erhalten. (red/creative region)

