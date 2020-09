List GC setzt neue Maßstäbe für zeitgemäßes Handwerk

Projekte im Luxussegment sind etwas ganz Besonderes. Schließlich sind eine 60-Meter Luxusyacht oder ein exklusives Penthouse keine Alltagsobjekte und fallen durch außergewöhnliche Ästhetik, Form und Funktion auf. Die Eigentümer erwarten sich edle, ansprechende und einzigartige Wohnräume. Es sind dieser hohe Anspruch und auch die Dimensionen, die List General Contractor (kurz List GC) von einer herkömmlichen Tischlerei oder Möbelproduktion unterscheiden. Ausstattungsaufträge umfassen schnell einmal mehr als 500 Quadratmeter. Im Premium-Segment gelten außerdem allerhöchste Qualitätsanforderungen. Jedes Möbelstück, jeder Teil der Innenausstattung aus dem Hause List GC ist ein Unikat, speziell für dieses eine Projekt entworfen, entwickelt und gefertigt. Ausgestattet mit den edelsten Materialen. Dafür braucht es qualifizierte Ingenieure, Tischler, aber auch Einkäufer und Projektmanager, die sich dafür begeistern, Lösungen zu finden, Neues auszuprobieren und ihr Handwerk weiterzudenken.

Gefragte Spezialisten

Mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen mit Sitz in Bad Erlach im südlichen Niederösterreich derzeit. List GC bietet Fachkräften eine interessante Tätigkeit am exklusiven Markt der luxuriösen Segel- und Motoryachten sowie Residenzen. Seit 2017 wird direkt am Standort produziert. Von Bad Erlach werden Projekte auf der ganzen Welt betreut. Das Know-how und die Leistung des hochqualifizierten Teams werden von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt. Die Profis langfristig zu binden, aber auch neue Fachkräfte zu begeistern, gehört für List GC daher zum Kerngeschäft: „Wir bieten nicht nur eine interessante Tätigkeit in einem exklusiven Markt. Hinzu kommt ein hochmodernes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufstiegschancen und Raum zur kreativen Entfaltung in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien, ein vielfältiges Gesundheitsangebot, Werksverkehr für Pendler aber auch regelmäßige Mitarbeiterevents und verschiedenste Zuschüsse. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen maßgeschneiderte Bildungsmaßnahmen zur Verfügung und sie erhalten zum Geburtstag einen zusätzlichen Urlaubstag“, berichtet Eva Moll-Haselsteiner, Personal-Verantwortliche bei List GC. Ein gutes Konzept im Wettbewerb um die besten Köpfe.

Neue Talente

Gut ausgebildete Fachkräfte sind bei List GC immer gefragt und willkommen. Seit 2018 bildet List GC auch Lehrlinge aus. Hier lernt der Nachwuchs das Tischlerhandwerk ebenso wie Tischlereitechnik, Lackiertechnik und Polsterei. Aktuell sucht das Unternehmen aber verstärkt Tischler, Bauleiter, CNC-Holztechniker sowie Fachkräfte in der Arbeitsvorbereitung. Dieser Bereich stellt das Bindeglied zwischen Projektabwicklung und Produktion dar und schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Planung auch wirklich umgesetzt werden kann. Interessierte bringen eine handwerkliche Tischlereitechniker- oder Tischlerausbildung und Erfahrung in der Objekttischlerei mit, können aber auch 2D und 3D Konstruktions- und Detailpläne mit AutoCAD oder CAD+T erstellen. Sie begleiten die Projekte eigenständig von der Planung bis zur Umsetzung, sind für die Aufbereitung der technischen Informationen verantwortlich, unterstützen die Abwicklung, achten auf eine termingerechte Abgabe ebenso wie auf die Qualitätskontrolle.

„Für unsere exklusiven Projekte brauchen wir echte Spezialisten, die Fachwissen, Leidenschaft und Engagement mitbringen. Es ist uns wichtig, dass sie unsere hohen Ansprüche teilen und die Herausforderung lieben. Denn nur so können wir die Träume der Kunden Realität werden lassen“, so die Personalchefin.

Alles Wissenswerte zum Arbeiten bei List GC gibt es auf www.listgc.at/jobs

Über List GC

List General Contractor (List GC) ist ein internationales Familienunternehmen für exquisite Innenausstattungen zu Land und zu Wasser mit Sitz in Bad Erlach, Niederösterreich. Mutige Visionen, Innovationskraft und die Begeisterung für das Außergewöhnliche – dafür steht das Unternehmen seit 70 Jahren. Als Generalunternehmen und Umsetzer bietet List GC heute alles aus einer Hand – von der Planung über die Projektabwicklung bis zur Fertigung und Montage.