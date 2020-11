Webinar: Origin, live und direkt

Im Frühjahr hat der Hersteller Shaper Tools die Origin in Europa auf den Markt gebracht: Eine handgeführte CNC mit Touchscreen und Autokorrektur, die die Oberfräse ins digitale Zeitalter katapultiert und dabei besondere Genauigkeit, Flexibilität und Effizienz bei Fräsarbeiten verspricht.

Im Tischler Journal haben wir die ­Origin in ausführlichen Fachberichten (Ausgaben 3 und 4/2020) bereits vorgestellt – jetzt gibt es die Möglichkeit, die mobile CNC live und im Praxiseinsatz kennenzulernen. Gemeinsam mit Shaper Tools veranstaltet das ­Tischler Journal am Donnerstag, 26. 11. 2020 von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr dazu ein Webinar. Unter dem Titel „Origin goes Austria“ zeigen die Experten des Herstellers mit Grundlagen- und Praxisbeispielen, wie die Maschine Tischlern die tägliche Arbeit erleichtern kann. Co-moderiert wird das Webinar von Tischler Journal-Chefredakteur Thomas Prlić.

Origin in der Praxis: Freiformen fräsen, Beschläge einlassen

Neben einer Einführung in die Handhabung der Origin und der dazugehörigen Workstation werden im Rahmen des Live-Workshops die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten anhand von konkreten Anwendungen vorgestellt. Dazu gehört zum Beispiel das Anfertigen eines Holzflickens in organischer Form. Anhand der Holzmaserung wird dabei im Zeichenprogramm die Kontur erstellt, in der Holzoberfläche die passende Tasche ausgefräst und dann die zuvor angefertigte Positivform maßgenau eingepasst.

Anhand eines Logos zeigen die Shaper-Anwendungsexperten außerdem, wie sich auch anspruchsvolle Formen mit der Origin gravieren lassen. Und auch das Einlassen von Möbelbeschlägen und Scharnieren ist mit der Maschine unkompliziert möglich und wird als häufige Praxisanwendung vorgeführt.

Live-Stream auf Youtube

Das Webinar wird live auf Youtube gestreamt – den Link dazu erhalten Sie nach der Anmeldung im Online-Formular (siehe auch Infokasten). Neben dem Praxisteil soll es ausgiebig Platz geben, um Fragen zu beantworten und um sich auszutauschen. Wer über einen Google-Account verfügt, kann sich dazu am Live-Chat beteiligen oder Fragen vorab im entsprechenden Feld bei der Online-Anmeldung eingeben. Wer sich im Vorfeld für das kostenlose Webinar registriert, erhält außerdem noch einmal kurz vor dem Termin eine Erinnerung per E-Mail zugesandt – um den Live-Event auch wirklich nicht zu verpassen. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon über Ihr Interesse und zahlreiche Zuseher!